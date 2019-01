In Germania si discute su limite di velocità nelle autostrade

Sta suscitando dibattito in Germania il tema dell'introduzione di un limite di velocità in autostrada a 130 km/h per combattere il cambiamento climatico e limitare l'inquinamento. Si tratta di una delle misure prese in considerazione dalla commissione trasporti, e trapelate come indiscrezioni nei giorni scorsi.

La commissione si sta occupando di integrare i temi della mobilità e del trasporto con la tutela dell'ambiente e il rispetto degli obiettivi del governo in tema ambientale entro il 2030. Il governo tedesco si è espresso oggi sul tema, tramite il portavoce Steffen Seibert: "vogliamo un approccio globale coerente e non vogliamo una discussione sulle singole misure", ha detto oggi a Berlino.

Entro la fine di febbraio la coalizione di governo arriverà ad una decisione comune. Nel frattempo le voci del ministro dei trasporti, Andreas Scheuer, e dell'associazione dell'industria automobilistica (VDA) si sono levate contro l'ipotesi di un simile provvedimento. Secondo il VDA una misura del genere sarebbe lo specchio di una "politica che agisce per simboli" ma senza effetti significativi. Giorni fa anche la chiesa evangelica della Germania centrale (EKM) ha dato inizio ad una petizione per chiedere il limite di velocità in autostrada a 130 km/h, con una raccolta di firme che si propone di raccogliere entro il 6 marzo 50.000 sottoscrizioni. L'obiettivo, anche in questo caso, è il contenimento delle emissioni dei gas di scarico.