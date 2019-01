Smog, a Torino solo blocchi livello 0

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - Fino a lunedì 21 gennaio a Torino in vigore solo le limitazioni al traffico previste dal livello Zero (bianco) dei provvedimenti antismog. I dati sulla qualità dell'aria a Torino, esaminati oggi, mostrano, infatti, un ritorno delle micropolveri Pm10 ai valori indicati dalla Commissione europea come limite massimo per la salvaguardia della salute delle persone.

Pertanto - ricorda una nota della Città - "rimangono in vigore le sole misure a carattere permanente, con il blocco totale degli Euro 0 di qualsiasi tipo (0-24, sette giorni su sette) e parziale dei diesel euro1, dal lunedì al venerdì.