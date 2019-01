Cupra protagonista a Milano per i 'GQ Best Dressed Men'

Il brand Cupra protagonista a Milano per la quinta edizione del 'GQ Best Dressed Men', l'evento ideato dal maschile di Condé Nast per celebrare i trenta uomini che, nei rispettivi ambiti (dall'imprenditoria alla moda, dallo sport all'arte o la finanza…) si sono contraddistinti nell'anno passato come icone di eleganza a 360 gradi. Per l'occasione, il brand sportivo ha presentato al pubblico la nuova Ateca, protagonista di un corner tematico ricreato ad hoc. Inoltre, in qualità di auto ufficiale della serata, il suv ha accompagnato alcuni degli ospiti e vip presenti, che hanno così avuto la possibilità di salire a bordo del nuovo modello per le strade meneghine. Nel corso dell'evento, Cupra ha avuto inoltre parte attiva alla cerimonia di consegna dei premi, dedicando insieme a GQ il titolo speciale di Cupra Best Dressed Man all'alpinista italiano Hervé Barmasse, perfetta incarnazione di passione, sportività, determinazione e coraggio, valori condivisi con il marchio.