Mytaxi, +110% fatturato in Italia nel 2018, 2 mln le corse

Mytaxi, l'App per i taxi leader in Europa, chiude un 2018 da record, con il fatturato che, in Italia, ha registrato un incremento del 110% rispetto all'anno precedente. Nel 2018 infatti sono stati percorsi con mytaxi 16 milioni di chilometri, per un totale di 2 milioni di corse, che equivalgono a 43 viaggi dalla Terra alla Luna. A livello europeo invece le corse con mytaxi hanno visto un significativo aumento, superando quota 40 milioni. Unico dato in calo è il tempo di attesa dei passeggeri, che nel 2018 si è ridotto di altri 20 secondi, raggiungendo in media i 3.5 minuti, questo segnala la maggior efficienza del servizio. Mytaxi può attualmente contare su una flotta globale di 100.000 tassisti con licenza, utilizzata da più di 10 milioni di utenti. L'internazionalità di mytaxi è una delle caratteristiche più apprezzate dai passeggeri, che gradiscono sempre di più la possibilità di utilizzare la stessa app, con un unico account, nelle oltre 100 città di 9 Paesi europei in cui il servizio è in funzione. I risultati positivi ottenuti nel 2018 sono, inoltre, legati anche allo sviluppo del prodotto. A ottobre, infatti, mytaxi ha lanciato una nuova versione dell'app, che ha reso più semplice scegliere tra le diverse tipologie di veicoli offerti (Eco, XL, equipaggiati con sedia a rotelle), contribuendo alla mobilità urbana. Per sostenere e accelerare la crescita nel 2019, mytaxi intende investire in modo significativo nel prodotto, nel personale e nel marketing. Attualmente, più di 600 dipendenti di 52 nazioni lavorano in uno dei 26 uffici mytaxi in Europa. Mytaxi intende inoltre creare 450 posti di lavoro aggiuntivi in diversi dipartimenti ed aree dell'azienda, con un'attenzione particolare al prodotto e alla sua tecnologia.