Citroen alza velo su nuova C3 WRC allo show di Birmingham

In occasione dell'Autosport International Show di Birmingham, teatro del lancio ufficiale della stagione WRC 2019, il Citroën Total World Rally Team presenta la nuova livrea delle C3 WRC affidate quest'anno a Sébastien Ogier-Julien Ingrassia e a Esapekka Lappi-Janne Ferm. Una livrea inedita, pensata per celebrare i cent'anni della marca, e su cui ritorna Red Bull al fianco di Total e Michelin. La C3 WRC sfoggerà ancora i colori di Total, a sugellare una partnership tecnica e sportiva tra Citroën e la compagnia petrolifera francese, che dura da cinquantun anni. Forte anche il legame con Michelin, l'azienda con sede a Clermont-Ferrand, il cui logo sarà ben visibile sulla nuova livrea. Red Bull, la bibita energizzante già partner di Citroën nel WRC dal 2008 a fine 2012, farà ritorno sulle tute e sulle auto uscite dalle officine di Satory. Al termine di questo appuntamento mediatico di Autosport, per Sébastien Ogier-Julien Ingrassia ed Esapekka Lappi-Janne Ferm il debutto del Campionato WRC 2019 è previsto sul tracciato sempre insidioso del prossimo Rally di Montecarlo (22-27 gennaio). Seguiranno altre tredici prove, tutte estremamente impegnative, fino ad arrivare alla conclusione della stagione in Australia (14-17 novembre). Una nuova stagione che il Citroën Total WRT, forte delle 99 vittorie conquistate nel WRC dal 1999, affronta con l'obiettivo di superare i cento successi nel Campionato del Mondo Rally e battersi per il titolo mondiale.