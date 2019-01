Icona Design, dalle supercar alle consegna di cibo con robot

Icona Design Group ha siglato un accordo con società cinese di food-delivery Meituan per partecipare allo sviluppo della piattaforma aperta Meituan Autonomous Delivery (MAD) già attiva con operazioni pilota in campus, parchi industriali e uffici. Per Meituan, Icona Design Group - che conta più di 120 designer, modellisti, ingegneri e project manager provenienti da 21 Paesi diversi, con sedi a Torino, Shanghai e Los Angeles - ha già disegnato un inedito e accattivante robo-fattorino per la consegna autonoma delle ordinazioni di cibo. Ora arriva una nuova partnership strategica, siglata in occasione del CES di Las Vegas da Xue Nan, vice president sales & marketing di Icona Design e Xia Huaxia general manager di Meituan Autonomous Delivery, che permetterà al Gruppo torinese di trasferire ad un settore diverso da quello automotive le esperienze fatte con le diverse concept car Fuselage, Vulcano, Neo e Nucleus. ''Con i suoi tre studi di design, la sede centrale a Torino, e quelli di Shanghai e Los Angeles, Icona è oggi una delle aziende di design più innovative e orientate al futuro - ha commentato Teresio Gigi Gaudio, presidente e CEO di Icona - Nella maggior parte dei casi lavoriamo dietro le quinte e lasciamo il palco ai nostri clienti. In alcuni casi i clienti ci portano sul palco e questo perché Icona non è più solo un fornitore di design, ma anche un marchio significativo quando si tratta di mobilità futura e innovazione creativa''. Icona, che ha già disegnato il nuovo robot per la consegna di cibo impiegato nel programma MAD di Meituan, parteciperà ad altri progetti contribuendo con la conoscenza che copre l'intero processo, dal management allo stile, dall'ingegneria ai prototipi, fino ad arrivare all'avvio produttivo. ''Siamo particolarmente orgogliosi di questa attività - ha detto Xue Nan - perché è allo stesso tempo un'estensione del nostro design per i veicoli a guida autonoma e l'ingresso in un altro settore oltre a quello automobilistico. Siamo onorati di essere considerati partner di Meituan e spero in una collaborazione a lungo termine''.