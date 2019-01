Ford,resistenza sedili a usura e sudore testata con androide

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - La resistenza dei sedili testata attraverso l'androide Robutt. La casa dell'Ovale Blu verifica il comfort e la durata dei sedili attraverso l'androide creato per simulare i movimenti dei diversi passeggeri in auto. Robutt nasce per assicurarsi che i materiali utilizzati possano resistere a un decennio di usura, oggi, anche derivante dal sudore di chi entra nell'auto e guida fino a casa.



''Le automobili fanno parte della nostra vita quotidiana e, in questo periodo dell'anno in particolare, anche l'esercizio fisico - ha affermato Florian Rohwer, ingegnere di sviluppo, Body and Chassis Labs, Ford Europa - Robutt è un ottimo modo per controllare che i nostri sedili si mantengano 'in forma' per gli anni a venire''.



Per il test del sudore,ad esempio, Robutt ha simulato un decennio di utilizzo dell'auto, in soli tre giorni, sedendosi e muovendosi sul sedile per 7.500 volte. In base alle dimensioni di un uomo di grossa corporatura, l'androide viene riscaldato a 36° C e inumidito con 450 ml di acqua.



Presentato per la prima volta nel 2018 per Fiesta, Robutt è utilizzato anche per i collaudi degli altri modelli europei diFord.



(ANSA).





