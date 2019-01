Dakar: tappa movimentata per Loeb, è sesto

Giornata movimentata alla Dakar per Sebastian Loeb tra riparazioni e contrattempi. L'asso dei rally francese e Daniel Elena su Peugeot 3008 arrivano al traguardo di Moquegua su quello che resta del mozzo di una ruota. La speciale era lunga, compresa una neutralizzazione centrale, oltre 400 chilometri: Loeb ha forato una prima volta, poi una seconda.

Alla terza ha dovuto iniziare a scegliere la meno peggio, a fermarsi per cambiare una ruota forata con quella forata in precedenza, ma in migliori condizioni generali. Al momento Loeb e Elena occupano, con la Peugeot 3008 DKR del Team PH-Sport, la sesta posizione assoluta, a 50 minuti dai primi, Nasser Al Attiyah e Mathieu Baumel.