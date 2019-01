Oltre 6mila euro multe non pagate, scoperto 'furbetto' ztl

Dal 2007 circolava a Firenze con un'auto immatricolata in Francia per non pagare le multe per i numerosi transiti non autorizzati all'interno della ztl, ma ieri è stato rintracciato dalla polizia municipale. L'automobilista, fermato per un controllo in via Senese, adesso dovrà pagare oltre seimila euro di sanzioni arretrate per 114 accessi abusivi. Per l'uomo, fiorentino, anche una multa da 1.424 euro (ridotta del 30% perché pagata immediatamente) per aver circolato con un'auto con targa straniera pur essendo residente in Italia da oltre 60 giorni. La vettura è stata sospesa dalla circolazione in attesa di essere reimmatricolata in Italia.