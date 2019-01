Audi aggiunge al viaggio su strada le esperienze virtuali

Quale modello, meglio del nuovo suv 100% elettrico e-Tron, poteva prestarsi per mostrare in occasione del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas quelle che potranno essere, secondo Audi, le 'rivoluzioni' nell'intrattenimento a bordo delle auto. In futuro, i passeggeri posteriori (quello anteriore ne è escluso per evidenti motivi di sicurezza) potranno guardare film, giocare ai videogame e sperimentare contenuti interattivi in modo ancora più realistico grazie a specifici visori. Come ha mostrato con una particolarissima 'esperienza' di viaggio sulle strade di Las Vegas, Audi ha portato al debutto su e-Tron un'inedita tecnologia che sincronizza la realtà virtuale con i movimenti della vettura. Se, ad esempio, l'auto affronta una curva a destra, l'astronave protagonista del mondo digitale vira nella medesima direzione. Dato che l'esperienza visiva e la percezione fisica da parte dell'utente sono sincronizzate, anche contenuti convenzionali come film, web series o altri video possono essere visionati riducendo il rischio di soffrire di mal d'auto. Mediante la controllata Audi Electronics Venture GmbH, la Casa dei Quattro Anelli ha partecipato alla creazione della start-up Holoride GmbH che curerà lo sviluppo del nuovo format d'intrattenimento on board, basato su di una piattaforma aperta ai costruttori automotive e agli sviluppatori di contenuti. Questa futuristica e coinvolgente tecnologia per l'entertainment on board è nata da una collaborazione con Disney Games e Interactive Experiences ed è stata dedicata alla 'Marvel's Avengers: Rocket's Rescue Run', un'esperienza di realtà virtuale fruibile indossando i visori VR. I passeggeri che siedono sul divanetto di e-Tron sono stati proiettati in una rappresentazione fantastica dello spazio siderale. Il suv elettrico di Audi si tramuta così nell'astronave dei Guardiani della Galassia, ed ha offerto agli occupanti della e-Tron un viaggiano virtuale - ma assolutamente realistico - attraverso un campo d'asteroidi insieme a Rocket, personaggio che apparirà nel film Marvel 'Avengers: Endgame' atteso per la primavera 2019. Ogni movimento della vettura viene replicato in tempo reale nel mondo digitale. Perché questo nuovo format d'intrattenimento possa affermarsi rapidamente sul mercato, Audi ha adottato un approccio inedito, quello appunto che prevede la partecipazione alla start-up Holoride, che si è assunta il compito di implementare la nuova tecnologia, di cui detiene licenza commerciale. Holoride adotterà una piattaforma aperta che potrà permettere a più costruttori e sviluppatori di creare e arricchire ulteriori forme di realtà estesa. ''Le menti creative utilizzeranno la nostra piattaforma per dare vita a mondi straordinari che trasformeranno il viaggio da A a B in un'esperienza fuori dal comune'' - ha affermato Nils Wollny, head of digital business Audi e prossimo AD di Holoride - Possiamo sviluppare questo nuovo format d'intrattenimento solamente adottando un approccio aperto e cooperativo tra produttori di veicoli, device e contenuti''. Holoride fornirà un kit di sviluppo software che funga da interfaccia per il trasferimento dei dati del veicolo nella realtà estesa, così da permettere agli sviluppatori di creare mondi che possano essere vissuti on board mediante tutti i sensi.