Suzuki Swift è auto ufficiale del Grande Fratello dei motori 2019

La Suzuki Swift sarà l'auto ufficiale del Grande Fratello dei motori 2019. I partecipanti alla 6^ edizione di ACI Rally Italia Talent si cimenteranno alla guida della nuova vettura del marchio giapponese che ha reso Suzuki particolarmente orgogliosa di essere stata scelta da Aci Rally Italia Talent per l'edizione 2019. La filosofia del programma si sposa perfettamente con i valori che la Casa di Hamamatsu esprime da sempre nel mondo del motorsport: una sana competitività e la spinta a sfidare i propri limiti, con impegno e tenacia.

Swift sport è l'auto ideale per gli aspiranti piloti e, più in generale, per gli amanti della guida e per coloro che apprezzano il puro divertimento al volante. A darle queste impareggiabili doti sono la massa di appena 975 kg a vuoto, il motore 1.4 Boosterjet da 140 cv e 230 Nm di coppia, trazione anteriore, che le consentono di esprimere un eccellente rapporto tra peso e prestazioni.

"Nelle corse su strada si crea il magico incontro tra costruttori di sogni, come Suzuki, e chi, come i piloti, vive con passione le proprie emozioni - afferma Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia, che aggiunge: "Il Rally, nelle sue forme, è il terreno su cui Suzuki ha scelto di mettere alla prova le proprie vetture, sfidando i concorrenti nel rispetto delle regole e dell'avversario, secondo i principi etici della cultura giapponese". Le iscrizioni al Grande Fratello dei motori edizione 2019 sono aperte online sul sito www.rallyitaliatalent.it.