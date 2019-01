Dalla luci della ribalta della Design Week 2018 alle funzioni di veicolo di rappresentanza, la SsangYong Tivoli Milano entra nel garage di Palazzo Marino. La Casa coreana ha, infatti, donato all'amministrazione comunale del capoluogo lombardo l'esemplare 'special' ispirato dalla dinamicità e dall'effervescenza della metropoli. Nato dal progetto ''Tivoli Design Takeover'', è stato sviluppato in collaborazione con la Scuola Politecnica di Design ed era stato presentato in occasione della passata edizione del 'Fuori Salone del Mobile'. I rappresentanti della città, è stato chiarito nel corso della cerimonia di consegna, utilizzeranno quest'esemplare unico in occasione di eventi ed iniziative istituzionali.

Equipaggiata con un motore a gasolio omologato Euro 6C, quindi in regola con i parametri più severi sull'inquinamento attualmente in vigore, la Tivoli Milano sfoggia una carrozzeria con una personalizzazione grafica che ricorda lo 'skyline' della città e cerchi diamantati da 18''. Fanno parte del suo equipaggiamento il navigatore satellitare con schermo da 7'', i sensori sensori luci e pioggia e, per quello che riguarda la sicurezza, il dispositivo di frenata automatica di emergenza (AEBS), l'avviso di rischio di allerta di collisione frontale (FCW) e 7 airbag.

Le chiavi della vettura sono state consegnate oggi a mezzogiorno, in piazza Scala, nelle mani del Vicesindaco Anna Scavuzzo. Subito dopo l'evento, Luca Ronconi, amministratore delegato del gruppo Koelliker e di SsangYong Motor Italia, ha sottolineato alcuni importanti significati dell'iniziativa. ''Tivoli rappresenta i valori del brand - ha chiarito - soprattutto verso il pubblico più giovane. Oggi aggiunge un altro tassello al suo carattere dinamico e contemporaneo. Dopo essere stata l'auto ufficiale di MUDEC e della settantanovesima edizione di Miss Italia, oggi mostra uno dei suoi abiti celebrativi più particolari, quello dedicato a una città, Milano, che ne esprime perfettamente l'indole. Siamo particolarmente contenti che il Comune voglia farne una testimonial della bellezza di Milano ovunque, un biglietto da visita certamente unico e sorprendente e spero che questo sia un primo passo di una collaborazione duratura con l'amministrazione, al servizio della città''.