Da Beautiful all'Italia, Ronn Moss guida Militem JIII

L'attore e cantante Ronn Moss, amatissimo protagonista in Beautiful nel ruolo di Ridge Forrester, per spostarsi in auto durante il suo tour festivo nel Belpaese ha scelto una macchina dallo spirito yankee ma dalla fattura italiana, la Militem JIII a 5 porte.

Sviluppato su base Jeep Wrangler Unlimited, il modello del Costruttore di Monza, utilizzato dalla celebrità statunitense, aggiunge alle apprezzate caratteristiche fuoristradistiche dei veicoli della Casa delle Sette feritoie, una spiccata originalità nel design, un'ampia possibilità di personalizzazione e l'elevata qualità della fattura degli interni, frutto del lavoro dei migliori artigiani lombardi.

La proposta del brand del gruppo Cavauto utilizzata da Moss per muoversi lungo la Penisola, da una località all'altra per i suoi spettacoli, è stata una JIII bianca, con hard top e interni di colore nero. Si tratta della top di gamma dell'offerta sviluppata su base Wrangler, con estetica più "muscolare" e interni completamente ridisegnati rispetto al modello Jeep da cui deriva. Nell'abitacolo spiccano i sedili in pelle con fascia centrale lavorata a losanghe e cuciture in tinta con la carrozzeria.

"Un artista poliedrico e fuori dagli schemi come Moss - sottolineano dalla Militem -, non poteva scegliere un'automobile tradizionale per viaggiare nel nostro Paese: nella JIII, ha trovato l'abbinamento perfetto tra 'American way of life' ed eleganza e stile tipicamente italiani".

Disponibile anche nella più compatta configurazione a tre porte, la JIII presenta parafanghi maggiorati, generosi pneumatici da 35" x 12,5" montati su cerchi in lega di colore nero, nelle misure da 17" o 20", cofano con prese d'aria aggiuntive, con trattamento antiriflesso nero opaco e doppio terminale di scarico di tipo 'performance'. Le alimentazioni disponibili sono tre. Si può ordinare con un Diesel di 2,8 litri da 200 Cv abbinato a un cambio automatico a 5 rapporti, con un benzina V6 3.6 Pentastar a fasatura variabile delle valvole da 284 Cv che viene proposto sia con un cambio automatico sia con un manuale a 6 marce. Quest'ultimo motore è in listino anche in variante bifuel, benzina-Gpl.