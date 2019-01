Camper, 3mila noleggi in 8 mesi: boom di turisti francesi

Più di 8mila utenti registrati, quasi 300mila euro i compensi per i proprietari di veicoli ricreazionali. E' positivo il bilancio dei primi 8 mesi di attività in Italia di Yescapa, la piattaforma di camper sharing tra privati arrivata nel Belpaese ad aprile 2018 ma già presente da diversi anni in Europa con una community di oltre 250mila utenti e una media di 100 camper che partono on the road in Europa ogni giorno.

Un servizio, quello di yescapa, basato su un modello collaborativo con lo scopo di democratizzare l'utilizzo dei veicoli ricreazionali e di aprire il settore a nuove alternative di fruizione dei mezzi, dando la possibilità ai viaggiatori di partire on the road a prezzi economici. A confermare l'interesse verso il mercato sono i numeri: più di 3.000 sono state le richieste di viaggio nel nostro Paese generate dai veicoli immatricolati in Italia attualmente disponibili su yescapa. La Sardegna è la regione con la più alta concentrazione di veicoli (26%), seguita da Lombardia e Lazio, entrambe all'11%, dove spiccano le zone intorno a Milano e Roma. Sul podio anche la Sicilia (9,9%), con Catania che registra la maggiore concentrazione di veicoli ricreazionali.

Quasi la metà degli utenti italiani che hanno prenotato il camper su yescapa viaggia tra i confini nazionali: Toscana, Piemonte e Sardegna tra gli itinerari più ambiti. Il 26% sceglie invece la Spagna, mentre il 14% oltrepassa le Alpi per scoprire la Francia. Subito fuori dal podio, spicca il Portogallo, dove tra l'altro di recente è stato attivato il servizio dicampersharing diyescapa: per il 2019 si prevede una forte richiesta di veicoli portoghesi da parte degli utenti italiani.

I mesi preferiti dagli italiani per viaggiare sono quelli estivi, tra luglio e settembre (64%). In particolare, un terzo dei viaggiatori si mette alla guida nel mese di agosto, quando van e camper vengono prenotati per viaggi della durata media di 17 giorni. Nei mesi invernali la percentuale di utilizzo si attesta sul 12% e cambiano le modalità di viaggio: si privilegiano infatti gite fuori porta e on the road della durata media di 4 giorni, per weekend lunghi.

Interessante è anche l'afflusso di arrivi in Italia da parte di stranieri che prenotano un camper su yescapa(50% delle prenotazioni): i più amanti del nostro Paese sono i francesi, con il 20% delle prenotazioni di veicoli italiani, seguiti dagli spagnoli (16%) e dai tedeschi (8%). La sharing economy in questo senso rappresenta un traino rilevante per il turismo incoming in Italia.