CES Las Vegas 2019, momento di riflessione sull'innovazione auto

Per anni è stata la capitale del gioco d'azzardo, ma negli ultimi anni Las Vegas è diventata la città dei congressi e delle grandi fiere specializzate che occupano non solo il vasto centro fieristico, ma anche i padiglioni e gli auditorium di cui sono dotati quasi tutti i grandi complessi alberghieri.

E quando l'evento si chiama Consumer Electronics Show (più noto come CES) Las Vegas conquista di diritto il titolo di capitale dell'innovazione. Uno stuolo di espositori - quest'anno dovrebbero superare quota 4.600 - portano infatti nel Nevada quanto di meglio possono offrire l'elettronica e la digitalizzazione per cambiare il modo di vivere, di lavorare, di passare il tempo libero e - naturalmente - anche di muoversi. Pur nel persistere dei contrasti tipici di Las Vegas - dove tutto sembra funzionare perfettamente anche se fondato sulla sabbia del deserto e su tante realizzazioni (comprese quelle organizzative e gestionali) che hanno la solidità della cartapesta piuttosto che del cemento armato - la 'rivoluzione' che accompagna le migliaia e migliaia di novità del CES è affascinante, una vera finestra sul futuro.

Diventata probabilmente la manifestazione più importante anche nel settore automotive, tanto da avere obbligato da 2020 a spostare in estate il concomitante North American International Auto Show (NAIAS) di Detroit per 'arginare' la fuga degli espositori, quella di Las Vegas obbliga comunque il mondo automotive a rinunciare ad una parte dei suoi status symbol - come il design e l'ostentazione del lusso - per concentrarsi sull'innovazione a breve e medio termine. Lo dimostrano le numerose Case costruttrici presenti a questa edizione 2019 del CES e, soprattutto, quei grandi gruppi della componentistica che sono i veri protagonisti della rivoluzione che è in atto da tempo sotto le carrozzerie. Se a Las Vegas, negli stand molto improntati alla funzionalità e poco alla ostentazione, si parla di auto che gestendosi da sole risparmiano vite umane, che non hanno più impatto sull'ambiente, ma che sono anche molto più piacevoli da vivere, lo si deve infatti a nomi - primo fra tutti quello di Bosch, che vanta una storia secolare d'innovazione - che mettono a disposizione dei costruttori hardware e software (ma ora anche servizi) che sono la base per questo cambiamento epocale.

L'edizione 2019 fa però segnare una doverosa pausa di riflessione: la guerra Usa - Cina sui dazi, l'evidente difficoltà di alcuni settori del mercato interno degli Stati uniti, l'onda lunga del dieselgate (con la necessità di investire sull'elettrificazione) e le ancora numerose incertezze sulla reale utilità della guida completamente autonoma hanno influenzato la presenza dell'industria dell'auto a Las Vegas. Si sente il bisogno di innovare, ma di farlo con i piedi per terra, senza proiettarsi verso inutili o troppo costose utopie. Una road map, quella verso il prossimo decennio, che sarà basata soprattutto sulla creatività: dalle proposte elettriche di Bmw e Byton, alla incredibile auto Hyundai con le gambe (per 'camminare' anche su terreni su cui nemmeno la più rude delle Jeep potrebbe garantire mobilità) passando per le tante novità che sono pronte ad essere mostrare qui a Las Vegas da domani 8 gennaio e fino all'11, giorno di chiusura, da Audi, Ford, Kia, Mercedes, Nissan, Toyota e molti altri.

Allo stand FCA i riflettori saranno puntati sull'ultima versione del minivan ibrido Chrysler Pacifica con guida autonoma di Waymo, ma anche sulla novità delle Hybrid Electric Pages, - visualizzate su schermo Uconnect 8,4 pollici - che affiancano gli utenti nella ricerca dei punti ricarica, una sorta di Pagine Gialle del nostro tempo. Al CES 2019 debutta anche il nuovo schermo da 12 pollici del sistema Uconnect 4C, un display che può essere diviso per visualizzare più funzioni e informazioni.