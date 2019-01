Non basta suv Cullinan per vendere attico da 38 mln dollari

E' ancora invenduto l'attico con superattico da 38 milioni di dollari 'Palazzo del Cielo' che fa parte del lussuoso complesso immobiliare Mansions at Acqualina di Miami, Florida. Questo appartamento da oltre 850 metri quadri aveva catturato l'interesse dei giornali di tutto il mondo nello scorso novembre per essere stato proposto con una insolita vettura di servizio compresa nel prezzo, nientemeno che il re dei suv Rolls-Royce Cullinan. Nonostante l'omaggio di questa auto, del valore di oltre 325mila dollari - e fatta realizzare su misura dalla Casa di Goodwood con verniciatura esclusiva Magma Red e interni in pelle Tan e Black leatherwork con finiture in legno a poro aperto Blackwood - il 'Palazzo del Cielo' resta ancora invenduto. Questa situazione, commentano alcuni esperti del mercato immobiliare dell'area di Miami, deriva probabilmente dal fatto che potenziali clienti con queste disponibilità di denaro sono già proprietari di auto super lusso come il suv Rolls-Royce Cullinan. Persone che potrebbero essere più attirati dalla presenza nel 'pacchetto' proposto dalla Acqualina Realty di una vettura davvero esclusiva - scelta tra i modelli che sono introvabili sul mercato del nuovo - o di un pezzo da collezione.