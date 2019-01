Disabili: sistema unico per pass in tutte le ztl del Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 4 GEN - Il pass rilasciato dai singoli Comuni per consentire ai disabili di accedere alle ztl del Veneto sarà utilizzabile su tutto il territorio regionale. E' questo il risultato reso possibile dall'iniziativa 'Zetatielle Network', che la Giunta regionale del Veneto ha presentato oggi a Palazzo Balbi e che sarà operativo fin da subito nei 23 Comuni che regolamentano gli accessi nei centri cittadini. "Siamo i primi in Italia - ha sottolineato il presidente, Luca Zaia - a lanciare un'iniziativa di questo genere. I 115.000 disabili veneti che hanno diritto al pass blu per accedere alle ztl senza pagare multe lo potranno ora fare in completa tranquillità e serenità. Sono i nostri interlocutori privilegiati: nella vita hanno avuto già problemi, evitiamo di procurarne loro altri". Il governatore ha ricordato che, ogni anno, vengono effettuati dieci milioni di controlli, che portano ad elevare 250.000 contravvenzioni.