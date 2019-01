Land Rover svela la forma definitiva del suv Defender 2020

Per la prossima generazione del Land Rover Defender, considerato fino alla ultima serie (quella uscita di produzione nel 2016) uno dei suv più 'duri e puri' dell'industria mondiale, si prepara un futuro davvero inaspettato. Con un'operazione di comunicazione basata sullo slogan "#defender2020 coming to america", Land Rover ha infatti confermato che dopo 23 anni di assenza (l'ultima serie venduta risaliva al 1997) il Defender tornerà negli Stati Uniti, puntando evidentemente a confrontarsi con il modello di maggiore successo in questo segmento, il vero suv Jeep Wrangler. Le numerose immagini che Land Rover ha diffuso, ambientando i collaudi nei tipici panorami Usa, compreso lo sfondo della Statua della Libertà, confermano tuttavia quanto già evidenziato da precedenti anticipazioni con prototipi mascherati: Defender 2020 avrà una struttura 'convenzionale', priva cioè del telaio separato e delle sospensioni rialzate tipicamente off-road, con ruote di diametro inferiore rispetto al Defender Classic. In attesa della presentazione, che avverrà negli Stati Uniti nel secondo semestre del 2019, per arrivare al lancio commerciale nel 2020, ci si deve accontentare di quanto afferma JLR e che è stato riferito da Road & Track in un dettagliato rapporto: Defender 2020 proporrà "un insieme delle più recenti funzionalità di assistenza alla guida e connettività disponibili", ma sarà anche un 4x4 che "onorerà anche la storia del modello per la sua robustezza, rimanendo un vero Defender per il 21/o secolo".