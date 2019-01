Firenze: Ztl, ok a revisione accessi, taglio telepass

Via libera alla revisione della disciplina di accesso della Ztl, approvata dalla giunta del Comune di Firenze nell'ultima seduta del 2018 su proposta dell'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti. Le principali novità della delibera, spiega una nota di Palazzo Vecchio, sono la progressiva riduzione del numero dei telepass circolanti (limitato ai permessi con più di una targa mentre gli altri, che sono la maggioranza, saranno inseriti in lista bianca), l'emissione di un'unica autorizzazione onnicomprensiva (al posto di quelle singole per le varie categorie autorizzate), l'introduzione di una data unica di scadenza del permesso in modo da facilitare il rinnovo da parte del cittadino, l'eliminazione progressiva dei permessi senza targa (quelli normalmente usati dai veicoli di enti e autorità), la semplificazione delle procedure per Sas.

Sul primo punto, l'obiettivo è la riduzione dei costi legati alla gestione dei telepass e la diminuzione del contenzioso legato al loro malfunzionamento. Il secondo punto riguarda tutte le categorie autorizzate al transito sia in ztl che nelle corsie preferenziali (Tpl, taxi, Ncc, invalidi, servizi postali, polizia e soccorso) che, per semplificare la gestione, saranno ricondotte a un'unica tipologia di autorizzazione e inserite in lista bianca. Sulla data di scadenza, la nuova disciplina prevede che le tutte autorizzazioni abbiamo una durata predeterminata (massimo cinque anni con eccezioni per i mezzi di polizia e soccorso, taxi ed Ncc con autorizzazione rilasciata dai comuni della Città Metropolitana) e, conseguentemente, una data di scadenza esplicita. Per Giorgetti si tratta di "variazioni che, complessivamente, renderanno il meccanismo più semplice a vantaggio di tutti, cittadini in primis".