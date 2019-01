Auto, i 10 modelli che dicono addio ad Usa e Canada nel 2019

Non solo il celebre Maggiolino: sono tante altre le vetture che da quest'anno usciranno di scena dando ufficialmente l'addio al mercato del Nord America. Si parla di una possibile versione elettrica, ma al momento la sorte del Maggiolino Vw è segnata: non sarà più prodotto. Vittima, invece, della radicale ristrutturazione di GM è la Chevrolet Volt, considerata troppo costosa nonostante il divertimento alla guida, e quindi pronta a farsi da parte.



Niente mercato americano, invece, per la Ford Focus la cui quarta generazione sarà venduta in Europa, Cina e altri mercati ma non in Usa e Canada. Stessa sorte, secondo il sito canadese AutoGuide, anche per la Ford Fiesta, forse troppo compatta per i gusti del mercato d'Oltreoceano.



Stop per l'Alfa Romeo 4C, che nonostante l'aspetto sportivo invitante, non ha collezionato un gran numero di acquirenti.



Presto eliminata anche la berlina Cadillac ATS (che sarà sostituita da una quattro porte di simili dimensioni) e la Ford Taurus, icona dell'America negli anni Novanta e Duemila. A chiudere la classifica delle grandi uscite di scena anche la Chevrolet Cruze, una decisione poco comprensibile da parte di GM se si pensa che le vendite del modello vanno ancora relativamente bene. In coda la Impala, prodotto da Chevrolet, e la Cadillac CT6, che tecnicamente sarà venduta fino alla fine di quest'anno e che gode di una nuova versione introdotta di recente con un V8 da 550 cv.