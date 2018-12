Dieselgate: ministro, 6 mesi per modifiche. Ma Volkswagen sconsiglia

Il ministro dei trasporti tedesco, Andreas Scheuer, ha dichiarato che saranno necessari almeno sei mesi per sviluppare i sistemi di modifiche tecniche disponibili per le vecchie auto in modo da limitare il blocco della circolazione dei diesel euro 4 e 5 in Germania.

"Ora è in moto l'industria che si occupa di sviluppare i sistemi efficaci per osservare tutti i parametri e i valori-soglia" ha detto Scheuer. Appena saranno pronti questi sistemi per neutralizzare i gas di scarico nocivi in eccesso, allora il KBA - l'equivalente della motorizzazione civile in Germania - potrà accordare i permessi necessari, ha continuato il ministro. Il presidente dell'associazione di categoria dei produttori di auto, la VDA, Bernhard Mattes, ha però commentato stamane su Die Welt che "non possiamo assumerci la garanzia per un'auto che su cui è stato montato in un secondo momento un sistema di depurazione dei gas di scarico prodotto da terzi".

"Se un cliente lascia modificare la sua auto, poi è lui o chi fornisce la modifica ad assumersi la responsabilità di eventuali danni conseguenti", ha proseguito Mattes.

A poche ore dalle dichiarazioni del ministro tedesco dei Trasporti, Andreas Scheuer, circa i requisiti per le modifiche all'hardware dei vecchi motori diesel, arriva da Volkswagen una doccia gelata. La casa automobilistica di Wolfsburg mette in guardia dalle possibili conseguenze negative delle modifiche al motore sull'affidabilità dell'auto. "L'automobile molto probabilmente consumerà di più, perderà in prestazioni e diventerà più rumorosa", ha chiarito il direttore dello sviluppo di VW, Frank Welsch per concludere dicendo: "sconsigliamo le modifiche all'hardware". Le modifiche ai vecchi motori diesel in Germania sono parte di un pacchetto di misure approntate dal governo tedesco per evitare il divieto di circolazione stabilito dai tribunali delle singole città tedesche.