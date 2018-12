Car2go,servizio trasporto scelto da 16mila aziende in Italia

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Sono quasi 16mila le aziende che usano car2go for business in Italia, in aggiunta ai 550.000 utenti privati iscritti al servizio. I noleggi effettuati da clienti con un profilo business sono, infatti, aumentati del 30% nel corso del 2018.



Solo nell'ultimo anno, inoltre, le aziende iscritte a car2go for business sono cresciute del 35%. Ciò conferma che il car sharing a flusso libero di car2go, con i suoi 2.300 veicoli presenti nella flotta italiana, è impiegato sia per gli spostamenti privati che per quelli di lavoro. Grandi, piccole e medie imprese, startup e liberi professionisti sono tra coloro che si affidano a car2go come mezzo di trasporto urbano in grado di far risparmiare fino al 70% sulle spese di viaggio aziendali.



Car2go offre anche la possibilità di collegare le città con gli scali aeroportuali: il servizio attualmente è attivo nei cinque aeroporti italiani di Milano Linate, Roma Fiumicino e Ciampino, Firenze Vespucci e Torino Caselle. (ANSA).





