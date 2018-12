Autostrade, diminuisce traffico veicoli pesanti a settembre

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Il traffico di veicoli pesanti in autostrada a settembre è diminuito dell'1,2% rispetto allo stesso mese del 2017. Si tratta di un dato in controtendenza rispetto all'aumento fatto registrare nel mese di agosto. Considerando i primi nove mesi del 2018 - secondo i dati elaborati da Aiscat (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori) e resi noti dal Centro Ricerche Continental Autocarro -, il traffico di veicoli pesanti in autostrada è cresciuto del 2,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in virtù degli aumenti fatti registrare nei mesi precedenti a settembre.



"Per le aziende di trasporto è particolarmente importante - sottolinea Enrico Moncada, responsabile della Business Unit Truck Replacement di Continental Italia - poter usufruire di un servizio di assistenza che le segua durante tutto il percorso compiuto dai loro mezzi e che possa garantire ai mezzi in circolazione la massima operatività, minimizzando i fermi tecnici per guasti o imprevisti. Continental conosce bene le esigenze delle aziende di trasporto e per questo ha sviluppato il programma Conti360, che include una gamma completa di prodotti e servizi che possono aiutarle a rendere più efficiente la propria attività anche attraverso la rete Conti360 Fleet Services. Continental si configura quindi come un vero e proprio 'Solution Provider' a 360 per le aziende di trasporto". (ANSA).





