Mareggiata: Toti, entro il 25 aprile auto a Portofino

Cominceranno il 21 gennaio i lavori di ricostruzione della strada provinciale 227 Santa Margherita Ligure - Portofino crollata tra il 29 e il 30 ottobre scorsi a seguito della mareggiata che ha flagellato mezza Liguria. La conferma arriva dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti che questa mattina, accompagnato dal suo assessore Giacomo Giampedrone, dal consigliere metropolitano Franco Senarega e dai sindaci del territorio, ha effettuato un nuovo sopralluogo. "Il 21 gennaio consegneremo il cantiere all'azienda che avrà fatto la migliore offerta; tre mesi di lavori, se il mare ci lascia lavorare, e prima del ponte del 25 aprile sarà possibile raggiungere il borgo anche in macchina", ha spiegato Toti."Ci aspettiamo che arrivino", ha poi aggiunto Toti, parlando dei fondi promessi dal premier Giuseppe Conte per i danni della mareggiata. "Al momento le promesse dal punto di vista della Protezione Civile sono state mantenute - ha spiegato il presidente della Liguria -. Abbiamo cancellato l'aumento di accise che ci serviva per parare questo genere di tragedie, e il Governo ha messo in Finanziaria 8 milioni di euro aggiuntivi per le opere a mare. Questo ci consentirà di intervenire ad esempio sui moli di Santa Margherita Ligure, di Imperia, ma non solo lì, già nelle prossime settimane. Ora ci aspettiamo anche i 200 milioni dal fondo della Presidenza del Consiglio che dovranno essere ripartiti in 10 regioni, per affrontare le altre problematiche".