Hyundai, nello showroom arriva l'assistente olografico

Autosantoro Hyundai lancia un nuovo progetto con l'obiettivo di ottimizzare i processi di vendita e post vendita, e migliorare l'esperienza d'acquisto del cliente. La concessionaria ufficiale Hyundai di Salerno e Potenza è il primo dealer a sperimentare 'Asso', la nuova soluzione integrata per gli showroom dell'automotive realizzata da Innovaway, azienda leader nell'ICT: il sistema punta ad usare la realtà aumentata per permettere ai concessionari di aumentare il fatturato, ridurre costi e tempi di gestione dei processi e migliorare il customer engagement.



Con il progetto è stato infatti realizzato un nuovo sistema informativo, basato sulle nuove tecnologie (mobile app, push notifications, architetture a microservizi, Robotic Process Automation, semantica e Intelligenza Artificiale), introducendo anche una soluzione unica nel settore automotive ed estremamente innovativa di Proximity Marketing basata su un 'assistente olografico'. L'assistente virtuale, di dimensioni reali, accoglie il visitatore interessato a cambiare auto invitandolo a fare alcune domande e a navigare su un dispositivo touchscreen.



Hyundai Autosantoro ha lanciato il progetto a novembre 2018 in un nuovo punto vendita esterno alla concessionaria Autosantoro Hyundai. La soluzione Asso è stata realizzata dall'area Ricerca e Sviluppo della società Innovaway, per il segmento dell'automotive, secondo le linee guida del Comitato strategico di cui fanno parte Luigi Nicolais, ex Ministro all'Innovazione e Presidente del CNR, e Giorgio Ventre, docente di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione, nonché direttore della Developer Academy Apple di Napoli.