Bosch premiata per il progetto 'Allenarsi per il Futuro'

ROMA - Bosch Italia ha ricevuto il premio Sport e Impegno sociale 2018, per il progetto Allenarsi per il Futuro, durante la terza edizione del Premio 'Manager Sportivo dell'anno' organizzato dallo Studio Sciumè - Avvocati e Commercialisti. Il riconoscimento è stato assegnato a Bosch Italia per l'impegno nell'investimento di risorse economiche e personali per garantire, attraverso l'esempio dello sport, un futuro dignitoso alle generazioni a venire.



Allenarsi per il Futuro è un progetto in collaborazione con Randstad che, dal 2015, persegue l'obiettivo di orientare i giovani al loro futuro professionale promuovendo il sistema di alternanza scuola-lavoro, insieme a enti e Istituzioni, su tutto il territorio italiano. In particolare, durante gli incontri di orientamento organizzati nelle scuole viene utilizzata la metafora dello sport avvalendosi delle testimonianze di grandi atleti italiani. Trentasei campioni di diverse discipline sportive, come Maurizia Cacciatori, Margherita Granbassi, Pino Maddaloni, raccontano agli studenti la propria storia personale trasmettendo ai ragazzi valori quali passione, impegno, responsabilità e soprattutto 'allenamento' per raggiungere gli obiettivi personali. Nel corso di questi anni, sempre all'interno del progetto Allenarsi per il Futuro, Bosch ha svolto molte attività nel Centro Italia per compiere azioni a sostegno di chi è stato colpito dal terremoto del 2016.