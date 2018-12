Unrae: rimorchi, flessione immatricolazioni a novembre

ROMA - A novembre si registra una flessione del 15% dei rimorchi e semirimorchi con massa totale a terra superiore a 3,5 t che per i primi undici mesi del 2018 indica una diminuzione del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2017 (con 14.220 unità immatricolate contro 14.598). È quanto emerge dai dati forniti dal centro studi e statistiche dell'Unrae sulla base dei numeri sulle immatricolazioni forniti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. ''Nel commentare i dati pubblicati nel mese scorso - afferma Sandro Mantella, coordinatore del gruppo Rimorchi, Semirimorchi e Allestimenti di Unrae, l'ssociazione delle case estere - sottolineavamo come l'andamento negativo del mercato, in costante ribasso dallo scorso mese di maggio, sia da imputarsi alla mancanza di una politica di sostegno strutturale agli investimenti per l'acquisto di veicoli destinati al rinnovo del parco. Per quanto riguarda in particolare il settore dei veicoli rimorchiati, il ministero dei Trasporti ha comunicato che gli incentivi relativi all'acquisto di rimorchi e semirimorchi intermodali ha ecceduto di molto le previsioni e per le domande inoltrate nel 2016 l'importo sarà ridotto del 45% rispetto a quello previsto. Ad oggi, inoltre, non si conoscono ancora i dati relativi alle domande inviate nel 2017. Al contrario rimangono fortemente obsoleti - in mancanza di sostegno - i veicoli destinati al trasporto stradale che si svolge sulle strade italiane, compromettendo gravemente la sicurezza. Tutto questo sta influenzando negativamente gli investimenti del 2018 e 2019''.