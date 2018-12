Consigli da Nokian per un Natale al volante più sereno

Con le gomme in ordine si guida con maggiore sicurezza e meno stress, una considerazione che in inverno acquista maggior valore, soprattutto nel periodo natalizio, quando le insidie del clima rigido si sommano al traffico intenso e al nervosismo di molti automobilisti, impegnati nella frenetica corsa all'acquisto dei regali. La giusta pressione degli pneumatici, il battistrada nei limiti di legge, una mescola adatta ai climi rigidi fanno la differenza in termini di sicurezza in caso di imprevisto, tra uno spavento e un incidente sia nelle condizioni. "Statisticamente, gli automobilisti meno esperti sono quelli che hanno maggiori probabilità di incorrere in un incidente stradale - sottolineano dalla Nokian, casa specializzata in coperture invernali, inventrice del primo pneumatico da neve -.



Anche i neopatentati possono però godersi il piacere di guida quando l'auto e gli pneumatici sono in buone condizioni".



Nell'attesa dell'arrivo di Santa Claus, quindi, il Costruttore finlandese ha deciso di stilare una serie di consigli con l'idea di augurare serenità di guida agli automobilisti più ansiosi, in particolare ai neo patentati, tenendo presente che "l'inverno porta grosse variazioni meteo e i cambiamenti di attrito causati da neve e ghiaccio possono sorprendere i meno esperti. La visibilità può essere inferiore, e la fanghiglia e il nevischio hanno un effetto sostanziale sulla sterzata dell'auto e sulle distanze di frenata".



Ecco, quindi, alcuni suggerimenti "natalizi" elaborati in collaborazione con gli esperti della Nokian, per affrontare al meglio il casa-shopping:

1) Appena acquistati gli pneumatici invernali dotati del marchio M+S dovrebbero essere utilizzati delicatamente: meglio evitare accelerazioni o frenate troppo brusche o improvvise per i primi 500 chilometri di percorrenza.



2) Con neve o ghiaccio sull'asfalto è fondamentale sterzare con calma. Piuttosto che rischiare di andare nel panico per una manovra di emergenza, pigiando forte il freno, si dovrebbero tenere d'occhio possibili fonti 'sorprese'. Quindi sguardo sempre attento sulla strada e niente distrazioni da smartphone.

3) La pressione degli pneumatici va controllata periodicamente: in caso di gonfiaggio non corretto alle alte velocità l'auto può manifestare reazioni "nervose".



4) La temperatura ha un impatto significativo sulla pressione degli pneumatici. Se viene misurata all'interno di un garage riscaldato risulterà troppo bassa per le condizioni esterne.



5) Per gli pneumatici invernali, si consiglia di gonfiare le gomme con 0,2 bar in più rispetto alle raccomandazioni della Casa automobilistica per gli le gomme estive. 6) Far verificare lo stato del battistrada da un gommista specializzato: quando gli pneumatici si usurano, la loro tenuta sul bagnato e le loro proprietà anti aquaplaning perdono di efficacia e aumenta il rischio di incidenti.



7) Per chi non ha mai guidato con la neve, un'opportunità alla prima spolverata di bianco può essere fare pratica in un parcheggio vuoto che non sia stato ancora pulito dagli addetti, per constatare quanto sia facile la perdita di aderenza delle ruote in tali condizioni.

8) Per affrontare in serenità tutte le situazioni tipiche della guida invernale l'ideale è seguire almeno una volta un corso di guida specifico tenuto da piloti professionisti.