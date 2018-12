Citroen C5 Aircross taglia il traguardo del Polo Nord

Ben 3.959 i chilometri percorsi in poco più di due settimane. Diciotto giorni di viaggio verso il Polo Nord durante i quali i protagonisti di questo road-trip, Max e Chiara, hanno avuto modo di vedere anche una aurora boreale e di vivere in condizioni di freddo estremo toccando punte di -21 gradi. Si è conclusa la White Cruise a bordo della Citroën C5 Aircross 71° N Limited Edition. I viaggiatori Max e Chiara sono riusciti infatti a tagliare il traguardo del Polo Nord: con ancora negli occhi le bellezze naturali delle Isole Lofoten, i due explorer della White Cruise, Max e Chiara, si sono rimessi al volante del suv del double chevron, riprendendo la rotta della E6, la lunga e tortuosa arteria stradale che collega la penisola scandinava da Nord a Sud. Finestra sulla Norvegia più selvaggia, la E6 offre una gamma completa dei paesaggi norvegesi. Le foreste di abeti, i fiordi a strapiombo sul mare, le desertiche distese della contea di Finnmark: luoghi incredibili che i nostri viaggiatori hanno potuto godersi a pieno attraverso il grande tetto in vetro panoramico apribile diCitroën C5 Aircross 71° N Limited Edition.



Chilometro dopo chilometro, il suv ha affrontato scenari sempre più estremi, riuscendo a mantenere ottima la visibilità stradale anche nelle notti artiche, grazie ai potenti gruppi ottici e alla commutazione automatica dei fari. A queste latitudini il sole non si alza dall'orizzonte e il rapido alternarsi fra alba e tramonto, con riverberi tra il rosso vivo ed il porpora, ha accompagnato i nostri viaggiatori all'imbocco della E69, la strada più settentrionale al mondo. Da qui, assistiti dai numerosi aiuti alla guida diC5 Aircross 71° N Limited Edition, come il Riconoscimento esteso dei cartelli stradali, gli esperti viaggiatori hanno percorso il Tunnel di Capo Nord, il Nordkapptunnelen, della lunghezza di circa 7 chilometri, ad una profondità di 212 metri sotto il livello del mare.



Dopo quasi 4mila km, Max e Chiara hanno raggiunto la grande meta, posta a 71° 10' 21'' di latitudine nord. Tante le emozioni provate, provocate da uno stato d'animo di euforia mista a sorpresa e incredulità. Ad accoglierli, i venti sferzanti di Capo Nord e l'iconico monumento del Globo che si erge a celebrare il punto più a nord dell'Europa continentale e che segna la conclusione della White Cruise.