Il Club storico Peugeot Italia ha celebrato i 20 anni

In quattro lustri di attività il Club Storico Peugeot italiano ha censito nel nostro Paese oltre 1.100 vetture del Leone di significato collezionistico, di cui una settantina da competizione, in gran parte delle 205, contribuendo a valorizzare la presenza heritage del brand nello Stivale. Fondato l'11 dicembre del 1998, il club conta oggi 130 soci e oltre 4.000 iscritti alla newsletter. Nato per registrare e catalogare i modelli storici presenti sul territorio della Penisola, ha saputo riunire e organizzare attorno a sé i tanti appassionati del Marchio, contribuendo a valorizzarne la presenza nel nostro Paese e il suo immenso patrimonio storico. Recentemente ha rinnovato il proprio sito Internet (www.clubstorico.peugeot.it) e ha concentrato parte dell'attenzione sul fenomeno crescente delle cosiddette 'Youngtimer', vetture cioè relativamente moderne ma destinate a un probabile interesse di tipo collezionistico.



In merito alle sue attività, dalla Filiale di Peugeot sottolineano: "In questi anni l'opera fattiva del Club ha favorito la nascita di associazioni collaterali dedicate a modelli specifici che hanno fatto la storia del Leone, come Club 106 Rallye, 406 Coupé Club Italia, Passione Peugeot e 205.it.



Tante realtà che alimentano la passione di tanti estimatori della Casa del Leone, avvicinando al mondo del collezionismo anche molte giovani leve. Al Club Storico Peugeot Italia, affiliato alla grande famiglia internazionale riunita attorno a 'L'Aventure Peugeot Citroen DS' va, inoltre, il merito di importanti scoperte, come quella di aver retrodatato la 'comparsa' della prima auto in assoluto circolante sulle strade italiane. Proprio una Peugeot. Consegnata dalla Francia all'industriale tessile Gaetano Rossi il 2 gennaio 1893 a Rocchette Piovene (Vicenza), era la Type 3 Tipo telaio numero 25, con quattro posti ed un motore due cavalli di potenza, dotata anche di capote, strapuntini e tablier".