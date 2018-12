Rca: Ivass, prezzo medio annuo cala (-0,3%), a 419 euro

Il prezzo medio effettivamente pagato per la garanzia r.c. auto nel terzo trimestre del 2018 è pari a 419 euro; il 50 % degli assicurati paga meno di 376 euro. La variazione del prezzo medio su base annua è lievemente negativa (-0,3%). Prosegue, quindi, sia pure in rallentamento, il trend di riduzione dei prezzi di medio-lungo periodo. Lo emerge dai primi dati Ivass sul terzo trimestre 2018.



Il prezzo medio associato ai contratti stipulati dagli assicurati con età inferiore a 25 anni (l'1,4% del campione) è particolarmente elevato: 745 euro. I prezzi sono ampiamente differenziati nella penisola: in Campania il prezzo medio è pari a 539 euro contro 303 euro della Valle d'Aosta.



Il differenziale tra la provincia con i prezzi medi più elevati (Napoli) e quella con i prezzi medi più bassi (Oristano), pari a 336 euro, si è ridotto su base annua del -1% (4 euro). Solo il 20,6% dei contratti prevede clausole di riduzione del premio legate alla presenza della scatola nera.



Non si registrano significative variazioni nelle installazioni della scatola nera su base annuale e trimestrale. La diffusione della scatola nera nei contratti è assai eterogenea su base territoriale: dal 60,6% nella provincia di Caserta al 3% nella provincia di Bolzano.





