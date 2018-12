Renault, nessuna irregolarità nel compenso di Ghosn

NEW YORK - Le indagini preliminari condotte da Renault evidenziano come ''le condizioni'' in base alle quali il compenso di Carlos Ghosn ''era stato approvato erano in linea e nel rispetto della legge''.

Lo afferma - riporta la stampa americana - Renault, precisando che manterrà ''le attuali misure di governance stabilite il 20 novembre 2018'', secondo le quali Ghosn resta amministratore delegato e presidente, con il chief operating officer Thierry Bollore' responsabile delle operazioni giornaliere.

Ghosn è attualmente detenuto in Giappone con l'accusa di non aver riportato in modo appropriato il suo salario e non aver usato in modo adeguato gli asset di Nissan.