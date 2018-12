Peugeot spazia sull’abbigliamento bici con Design Lab

Colori bianco e nero, la bandiera a scacchi come motivo principale e il logo Peugeot Cycles, sono questi gli elementi salienti della nuova collezione dedicata alle due ruote a pedali lanciata in Italia dalla Filiale della Casa del Leone. Disegnati e prodotti in collaborazione con Design Lab, i sette capi di questa capsule collection si propongono come originale idea regalo natalizia per gli amanti delle biciclette e del marchio francese di motori. Già in vendita nella boutique on-line del brand, integrano l'offerta della collezione Peugeot Lifestyle Fanno parte della nuova proposta una polo con collo a zip, quattro magliette a maniche corte, una tee-shirt a maniche lunghe e un giubbotto senza maniche. "I designer di Peugeot Design Lab - chiariscono dalla Filiale - hanno attinto a oltre 130 anni di storia di PeugeotCycles per disegnare questa collezione. Il Leone ruggente che decora le tee-shirt Legend nere rivisita il logo che è stato il simbolo del Marchio dal 1885. La grande striscia orizzontale bianca e nera che circonda la tee-shirt Legend bianca e il giubbino senza maniche fa riferimento alle vittorie di Peugeot nelle competizioni".