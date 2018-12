Noleggio, Hertz introduce nella flotta il Fiat Fullback

Novità assoluta nella gamma dei veicoli professionali, Hertz introduce per la prima volta un pick-up. Si tratta di Fiat Fullback. Il Fullback in flotta è omologato autocarro, con allestimento SX, nella versione doppia cabina per coniugare la possibilità di ospitare fino a 5 persone a bordo e avere tanto spazio sul piano di carico del cassone posteriore. Alimentato da un 2.4 litri turbodiesel da 150 CV, il pick-up Fullback con la sua trazione 4x4 e le marce ridotte consente il transito anche su percorsi impervi, in fuoristrada per raggiungere agevolmente cantieri di lavoro o per effettuare la manutenzione ad esempio di impianti eolici, insomma la versatilità che contraddistingue questo mezzo consente ad Hertz di soddisfare le diverse necessità della clientela. I veicoli commerciali sono un business molto importante per Hertz. Rappresentano un'area anche molto complessa perché oltre alla varietà della flotta, che prevede nel caso di Hertz anche molte soluzioni diverse come mezzi trasformati per utilizzi specifici, presuppone anche personale con professionalità ad hoc, che viene formato continuamente per poter dialogare con i clienti che operano in questo segmento e poter gestire le necessità molto diverse dei vari settori professionali. L'utente che sceglie questa tipologia di mezzi ha bisogno di soluzioni e formule contrattuali specifiche.