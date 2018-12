Mercedes, nel 2019 tante novità: arriva anche Classe A sedan

Connettività, guida autonoma, digitalizzazione dei servizi di trasporto ed elettrificazione sono solo alcune delle innovazioni che stanno rivoluzionando il concetto di mobilità.



È, insomma, un cambiamento radicale quello che sta vivendo il settore dell'automotive e che deve coinvolgere anche i clienti, con l'offerta di servizi sempre più rispondenti alle loro esigenze. Anche in vista dell'arrivo di nuovi prodotti nel 2019 tra cui l'attesissima Classe A Sedan (che in Cina sarà venduta in una versione più lunga), nuova GLE, nuova Classe B (già presentata questo mese alla stampa) e per i van l'e-Vito (a cui seguirà probabilmente una versione elettrica di Sprinter). Nasce da questi presupposti il paradigma studiato da Mercedes che pone le basi per la mobilità futura così come concepita dal brand di Stoccarda. Il gruppo ha infatti in campo 'la strategia delle 5 C', incentrata sullo sviluppo di 5 aspetti strettamente collegati tra loro volti alla crescita ed al successo del gruppo: rafforzare a livello globale il core business (Core), affermarsi come leader nei nuovi settori della mobilità di domani (Case), adattare la cultura aziendale in termini di innovazione e sostenibilità (Culture), consolidare e rendere più flessibile la struttura divisionale (Company). Lo standard di riferimento di queste componenti strategiche è rappresentato dalla quinta C, che è anche la più importante: i clienti (customer). Obiettivo del gruppo, così come ribadito dal direttore della comunicazione di Mercedes Benz Italia, Eugenio Blasetti, nel corso della conferenza stampa di fine anno, è quello di ''proseguire il percorso di crescita a livello globale in tutti i campi di attività e nel segmento dei servizi''. ''Tutto ciò è possibile - ha precisato Dario Albano, managing director della divisione Van - grazie all'aiuto di una strategia che si basi su una mobilità connessa, autonoma, condivisa ed elettrica (Case) ma anche attraverso una cultura aziendale rispondente alla trasformazioni del settore e alle nuove sfide che ci prepariamo ad affrontare''. I clienti restano sempre al centro di questa strategia, nell'ambito della quale la compagnia ha deciso di mettere in atto una vera e propria rivoluzione, proprio per rispondere in maniera più efficace e diretta alle esigenze dei singoli 'customers': da qui la scelta di creare tre entità giuridicamente indipendenti. Mercedes-Benz AG si occuperà di vetture e veicoli commerciali, mentre le divisioni veicoli industriali ed autobus si uniranno sotto il marchio Daimler Truck AG. La divisione autonoma Daimler Financial Services AG sarà rinominata in futuro Daimler Mobility AG e continuerà ad offrire una vasta gamma di servizi per la mobilità. Una strategia più aderente alle nuove sfide del mercato e che consentirà al gruppo di proseguire la scia di risultati positivi messi a segno nel 2018 (56.911 unità vendute Mercedes Benz con il 45% ai canali privati, 23.241 smart di cui 1.150 EQ, 8.668 van di cui quasi la metà Sprinter e oltre 3.300 truck, un settore in crescita da 5 anni).