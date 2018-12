Leasys U-Go, car sharing fra privati con formule affitto

Il mondo della mobilità condivisa si arricchisce con l'arrivo U-Go, un innovativo servizio di car sharing fra privati, integrato dall'opportunità per gli associati di usufruire di opportunità agevolate di affitto, offerte da WinRent. La formula permette ai clienti che hanno acquistato o preso in noleggio a lungo termine una macchina con coperture assicurative complete, tramite Leasys o FCA Bank, di guadagnare denaro o buoni da spendere tramite la piattaforma di commercio elettronico Amazon e di risparmiare sul canone di utilizzo del proprio mezzo. Per farlo devono mettere a disposizione della comunità la propria vettura, per affitti che possono andare da un minimo di 60 minuti a intere giornate. Gli utilizzatori sono associati privi di mezzi a motore o in trasferta da altre città con treno, bus o aereo che hanno, così, l'opportunità di guidare a prezzi concorrenziali rispetto ai servizi di tipo tradizionale, offerti dai principali operatori sul mercato. L'esperienza di utilizzo del mezzo si conclude con una doppia recensione "social" con voti sia sulla pulizia e sullo stato della macchina guidata sia sull'affidabilità del suo utilizzatore occasionale, a tutto vantaggio delle informazioni a disposizione della community. Presente con un sito Internet dedicato e sui social network Facebook e Instagram, l'iniziativa "Condividi con U Go" prevede il regalo di buoni del valore sino a 100 euro, spendibili appunto su Amazon, per chi decida di mettere a disposizione della community la propria auto e per chi inviterà con successo degli amici a diventare degli utilizzatori. Da Leasys spiegano: "La piattaforma ugo.leasys.com incrocia ricerche e disponibilità: lo U Go Player si registra gratuitamente, indicando le caratteristiche della propria auto e il periodo di disponibilità. Anche per lo U Go User la registrazione è completamente gratuita e potrà individuare il veicolo più adatto alle proprie necessità, effettuando la ricerca per città e periodo d'interesse, concordando con il Player le modalità per il ritiro e per il pagamento delle spese".