Formula E, Mahindra si prepara alla sfida di Riad

Sabato prossimo si disputerà per la prima volta a Riad, in Arabia Saudita, il primo E-Prix del Campionato FIA Formula E 2018-19. Il tracciato si snoda attorno a suggestivi siti storici Unesco e prevede una parte veloce e una mista, con 21 curve, per una lunghezza totale di 2.495 metri. La stagione cha sta per iniziare, presenta molte novità, a partire dall'adozione delle nuove monoposto di tipo GEN2, più aerodinamiche e performanti, in grado di raggiungere prestazioni più elevate grazie alla maggior autonomia delle batterie. Si eviterà così la sosta ai box a metà corsa per la sostituzione della vettura. La potenza massima è di 250 kW, equivalenti a 335 CV, per una velocità di punta pari a 280 km/h.



Mahindra Racing è una delle dieci squadre fondatrici delle serie (alla quinta edizione) e l'unica battente bandiera indiana. Dei due nuovi piloti, solo Jérôme D'ambrosio - vincitore di due E-Prix, piloterà la nuova M5Electro in Arabia. Infatti Pascal Wehrlein potrà iniziare la sua avventura con il team a partire dall'E-Prix del Marocco, il prossimo gennaio. Entrambi hanno trascorsi in F.1 e tanta esperienza accumulata in diverse categorie. Al posto del driver tedesco, a Riad correrà una tantum lo svedese Felix Rosenqvist, portacolori Mahindra nelle ultime due annate e artefice dei tre successi ottenuti dalla casa indiana. L'impegno primario di Rosenqvist nel 2019 sarà comunque quello nella serie Indycar.



I test di pre-campionato hanno rivelato che la macchina è competitiva, e dal momento che per tutti i piloti si stratta di un circuito inedito, sarà molto importante scegliere l'assetto gusto per qualificarsi bene e partire davanti al gruppo.



Domenica, giorno successivo la disputa dell'E-Prix, si svolgerà sempre sul circuito di Riad una sessione di prove, alla quale parteciperanno anche altri piloti e collaudatori. Tra loro scenderanno in pista ben otto donne, tra le quali al volante della Mahindra M5Electro, Katherine Legge. Di nazionalità inglese, ha corso nelle principali categorie del motorsport e ha già disputato due gare in Formula E nella stagione inaugurale 2014-15. Si è sempre rivelata molto veloce e il suo palmares comprende diverse vittorie e piazzamenti sul podio. Il suo contributo sarà utile per perfezionare lo sviluppo della monoposto.