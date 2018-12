Aci, consegnati i premi intitolati a 'Pasquale De Vita'

Consegnati i riconoscimenti nell'ambito della seconda edizione del Premio Giornalistico e del Premio di Studio intitolati a 'Pasquale De Vita', promosso da Unione Petroliera e Sara Assicurazioni, con il patrocinio dell'Aci - Automobile Club d'Italia e in collaborazione con la rivista Energia, con l'intento di favorire l'impegno nella divulgazione di una approfondita e corretta informazione sulle industrie petrolifera ed automobilistica, sulle loro dinamiche industriali, economiche, tecnologiche, volte ad accrescerne l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale, l'interesse dei consumatori.



Quest'anno il premio di Studio è andato a Valeria Sarli, dell'Istituto Ricerche sulla Combustione del CNR di Napoli, per lo studio 'Catalytic diesel particulate filters with highly dispersed ceria: Effect of the soot-catalyst contact on the regeneration performance'. Il premio Giornalistico è invece andato a Pietro Saccò, del quotidiano l'Avvenire, per l'articolo 'Addio al petrolio scontato ma senza rimpianti', pubblicato il 30 settembre 2016.