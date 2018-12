Peugeot Italia festeggia suoi campioni e successi di vendite

Peugeot Italia ha scelto la cornice mondana del Bobino Club per festeggiare i campioni che nel corso del 2018 hanno dato lustro al brand nelle competizioni nazionali su asfalto e su terra. Ospite d'onore della serata è stato l'asso dello sterrato Paolo Andreucci che Laurent Guyot, responsabile competizioni clienti di Peugeot Sport, presente alla serata, ha definito "magico". Tra i premiati, da citare i giovani Damiano De Tommaso, Michele Ferrara, Tommaso Ciuffi che si sono distinti durante la stagione al volante delle vetture del Leone, in varie manifestazioni, incluso il trofeo Peugeot Competition.



Quello che sta per concludersi è stato un anno ricco di successi per la Filiale della Casa francese, sia a livello sportivo sia commerciale, come a sottolineato ad ANSA Salvatore Internullo, direttore del brand per il nostro Paese. "Per Peugeot è stato un anno straordinario - ha sottolineato - perché nonostante un mercato in rallentamento siamo cresciuti di un 7-8% sia nelle vetture sia nei veicoli commerciali, con i Suv che vanno alla grande e contribuiscono alla crescita del brand. Per dicembre contiamo di confermare il trend di novembre, per arrivare a una crescita anno su anno al 7%".



Per quello che riguarda il piano d'azione della Filiale per il 2019 ha anticipato: "Le iniziative saranno tantissime. Ci sarà un colpo dopo l'altro: a febbraio lanceremo la nuova 508, poi una novità al mese. Saremo alla Design Week di Milano, agli Internazionali di tennis di Milano. L'elettrificazione sarà uno degli asset principali per l'anno prossimo".



La leva 'green', secondo Internullo, guiderà le strategie commerciali dei prossimi mesi. "Dal 2019 e a partire dal 2020, con le nuove normative, l'elettrico e l'ibrido saranno la vera sorpresa - spiega -, cresceranno giorno dopo giorno. Noi saremo tra i protagonisti con l'alimentazione ibrida offerta sui Suv con 3008, sulle vetture medie con 508 e con l'elettrico di nuova generazione sui nuovi modelli di segmento B e B-Suv".



Infine, per quello che riguarda l'interpretazione del Costruttore in merito alla mobilità sostenibile, chiarisce: "Peugeot immagina in maniera netta quello che sarà l'ibrido del futuro che non è quello di oggi ma sarà il plug-in, con autonomie massime sino a 300 km e che arriverà dalla seconda metà del prossimo anno. Rappresenterà un traghettamento per le generazioni più tradizionali verso la mobilità elettrica pura, con autonomie di 500 km, che sarà più adatta alle nuove generazioni".