Fca: Jovanotti a sorpresa a Melfi, selfie con gli operai

TORINO - Lorenzo Jovanotti ha visitato oggi a sorpresa lo stabilimento Fca di Melfi, in Basilicata. Il popolare cantante è stato accolto con grande entusiasmo dai lavoratori con i quali si è fermato a chiacchierare e per gli inevitabili selfie.



Jovanotti si trova in Basilicata perché nel pomeriggio dovrebbe girare uno spot pubblicitario a Matera, Capitale europea della Cultura nel 2019. Il brand Fiat ha affiancato Jovanotti nel tour italiano 'Lorenzo Live 2018' con 60 esibizioni dal vivo. L'artista e la sua band hanno girato la penisola a bordo di una flotta di vetture Fiat personalizzate per l'occasione La partnership con il cantautore rientra nel progetto Fiat Music: oltre 3.000 candidature on line, quasi 600 audizioni presso gli show room Fiat sul territorio nazionale, oltre 95 esibizioni dal vivo degli artisti selezionati e dirette da Sanremo, Venezia, Torino e da Collisioni, il famoso Festival Agri-Rock di Barolo (Cuneo). Semifinali e finale hanno avuto luogo mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre al Teatro Ariston, sul palcoscenico musicale più importante d'Italia con 400 mila persone collegate in diretta sui social.





TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: