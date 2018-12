Suzuki insieme a FISG per sostenere pattinaggio di figura

Suzuki è a fianco della FISG-Federazione italiana sport del Ghiaccio che, dal 13 al 16 dicembre, al Palaghiaccio di Trento, parteciperà ai Campionati Italiani 2019 di pattinaggio di figura, la più importante manifestazione nazionale che porta in scena tutti i migliori atleti del panorama tricolore.



In questo modo, la filiale italiana della casa di Hamamatsu consolida il suo rapporto con il mondo degli sport del ghiaccio, che la vede sponsor ufficiale dal 2013 della Federazione e sostenitrice, tramite una collaborazione pluriennale, della stella della squadra Nazionale, Carolina Kostner, campionessa del mondo 2012.



La scelta di Suzuki di essere sponsor della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) è in linea con i valori del marchio e con la filosofia che la casa di Hamamatsu esprime nelle competizioni: passione, precisione e agonismo, sempre nel rispetto delle regole e degli avversari come gli atleti che gareggiano nel pattinaggio di figura che si impegnano con costanza per mettere a punto i loro esercizi e raggiungere, così, i massimi livelli. La presenza di Suzuki sottolinea nel mondo dello sport della Filiale Italiana della casa giapponese. Suzuki Italia infatti è presente da più di cinque anni sulle maglie della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio come sponsor ufficiale, ruolo che da settembre 2016 ha assunto anche per la FCI - Federazione Ciclistica Italiana. La filiale italiana della casa di Hamamatsu è inoltre main sponsor del Torino Football Club dal 2015.