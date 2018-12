Wolfsonian-Fiu e Lamborghini celebrano made in Italy a Miami

Museo Wolfsonian-Fiu e Lamborghini insieme per celebrare la cultura italiana a Miami.

La Casa del Toro sabato e' stata protagonista di un evento dedicato al design e all'eccellenza tricolore in occasione di Art Basel Miami Beach, una delle fiere d'arte più importanti del mondo. Il nuovo Suv Lamborghini Urus è stato l'installazione centrale durante un appuntamento dedicato al Made in Italy: 'MITA Textile Design 1926-1976' al The Wolfsonian, nel Miami's Art Deco District. "Siamo molto orgogliosi di prendere parte ad Art Basel Miami", ha spiegato il Ceo di Automobili Lamborghini, Stefano Domenicali: "È nel nostro Dna essere parte integrante dell'arte moderna e contemporanea". "A questa edizione di Art Basel - ha spiegato - abbiamo condiviso la nostra visione di Automobili Lamborghini in cui storia, modernità e contemporaneità sono la sintesi. E siamo lieti di fare tutto questo in collaborazione con un museo prestigioso come The Wolfsonian e in compagnia delle nostre istituzioni negli Usa".

"Questa vettura incarna la qualità e l'attenzione ai dettagli, caratteristiche che guidano anche il Wolfsonian e tutte le sue attività", ha detto da parte sua Tim Rodgers, direttore del Wolfsonian-FIU. Mentre il Console Generale d'Italia a Miami, Cristiano Musillo, ha spiegato che "Lamborghini e' in grado di fondere tecnologia, avanguardia, design, cura dei dettagli, produzione di alta gamma": "Tutte queste caratteristiche sono segni distintivi dell'autentico made in Italy, fortemente legato alle nostre tradizioni industriali".