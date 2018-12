La Dallara apre le porte dei suoi laboratori alle scuole

ROMA - Produttrice di vetture da competizione apprezzate in tutto il mondo oltre che di modelli stradali ad alte prestazioni, la Dallara di Varano de Melegari annuncia l'apertura agli studenti dei cancelli della sua Academy, della sua collezione privata e dei suoi laboratori didattici. La nuova iniziativa è rivolta ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie inferiori e superiori, per permettere loro di scoprire come nasce e come viene sviluppata una macchina da corsa. La proposta didattica prevede una visita della durata complessiva di tre ore in cui i giovani potranno approfondire la storia dell'azienda, ammirarne alcuni dei modelli più famosi e sperimentare la propria passione per i motori nei laboratori didattici. Qui potranno imparare le leggi della fisica applicate alla progettazione dei veicoli, conoscere alcuni segreti legati all'utilizzo dei materiali compositi, all'aerodinamica e alla dinamica del veicolo. L'esperienza si concluderà con una divertente sfida a squadre fra i ragazzi. "La Dallara Academy - sottolinea il Costruttore - rivolge una particolare attenzione ai più giovani: un'intera area dell'edificio è totalmente dedicata a laboratori didattici pensati e progettati per gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori, dove i ragazzi possono sperimentare in prima persona le leggi della fisica applicate alla progettazione ed allo sviluppo delle automobili".



La struttura, che dispone anche di aree destinate all'approfondimento di livello universitario, è visitabile su prenotazione da martedì a venerdì, dalle 10 alle 18, e nei weekend, dalle 10 alle 18.