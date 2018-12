Italdesign e Vr, l'elicottero-auto

Un elicottero leggero a motore singolo in grado di ospitare fino a sei persone, con design di chiara ispirazione automobilistica. E' il VRT500 realizzato da VR-Technology, società di innovation design controllata da Russian Helicopters, in collaborazione con Italdesign (gruppo Volkswagen). Il risultato è "un prodotto pensato per la new mobility e specificamente progettato per le smart cities".

"Poter lavorare con un team come VR Technologies - spiega l'amministratore delegato di Italdesign, Jörg Astalosch - è stata una grande esperienza. La nostra divisione di Industrial design ha esperienze trasversali ed è in grado di combinare design e sensibilità alle soluzioni tecnologiche ed ingegneristiche più avanzate in modo creativo, ed è questa la ragione per cui è ancora oggi un riferimento nel mondo del disegno industriale. Abbiamo dimostrato quanto ci piaccia accettare nuove sfide e collaborare con aziende come VR Technologies è uno stimolo per continuare ad alzare l'asticella dell'innovazione".