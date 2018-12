Detroit Auto Show 2019 solo 30 novità aspettando cambio data

Si aprirà tra pochi giorni l'ultima edizione 'invernale' del North American International Auto Show, comunemente chiamato NAIAS. Alla tradizionale collocazione in gennaio (per il 2019 dal 14 al 27) si sostituirà infatti da 2020 quella 'estiva', inserita nel calendario Oica con apertura il 7 giugno. E con l'occasione il Salone cambierà anche format sfruttando le condizioni climatiche ben più favorevoli rispetto al gelido inverno del Michigan. Per quest'anno, purtroppo, diversi fattori si sono aggiunti alla ormai evidente 'crisi' dei motor show tradizionali e - come sottolinea il quotidiano locale Detroit News - gli organizzatori del NAIAS prevedono per il prossimo gennaio solo 30 debutti (tra questi la Mustang GT500 e la Toyota Supra) rispetto ai 68 del Salone 2018. La speranza, ribadiscono i manager della Detroit Auto Dealer Association, è che il nuovo format - che porta le auto e in generale i motori fuori dalla vecchia sede del Cobo Center, includendo tutta l'area della Jefferson Avenue dell'Hart Plaza sul lungo fiume - attiri un maggior numero di espositori. Una formula che ricorda un po' il Salone di Valentino e che prevede aree per il divertimento all'aperto, per lo street food e per i test dedicati al pubblico, con una 'immersione' nel mondo delle quattro ruote più vicino alla realtà della vita quotidiana. La data del 7 giugno è stata scelta anche per utilizzare come 'traino' il Gran Premio di F1 che sul circuito del parco della Belle Isle dal 29 al 31 maggio.