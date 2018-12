Bologna, un'auto su tre è Euro5 o Euro6

A Bologna circolano auto meno inquinanti rispetto alla media nazionale: più di una su tre è Euro5 o Euro6, meno della metà delle macchine va a benzina, mentre quelle a metano o Gpl sono più del doppio rispetto al dato nazionale. È la fotografia scattata dall'ufficio di statistica del Comune di Bologna sul parco veicolare in città.

Dai dati, che prendono in considerazione tutto il 2017, emerge che sono in aumento le vetture ibride e le elettriche superando la quota di 4.300 (nel 2016 erano 3.001, l'aumento è del 45%), pari al 2,1% del totale contro il dato nazionale dello 0,5%. Le Due Torri si distinguono poi per un tasso di motorizzazione molto basso, posizionandosi di fatto nella cerchia delle città con il rapporto tra numero di autovetture iscritte al Pubblico registro automobilistico (Pra) e abitanti tra i più bassi riferito alle grandi città italiane. Bologna si trova all'undicesimo posto con 53 auto ogni cento abitanti.