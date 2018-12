Nissan, 'lectio' a.d. Mattucci a studenti Roma Tre

Prosegue 'Roma Tre incontra le aziende' il progetto dell'Università degli Studi Roma Tre volto a rafforzare il dialogo tra l'Ateneo e il mondo del lavoro. Sono stati oltre 200 gli studenti che hanno partecipato all'incontro con il presidente e amministratore delegato di Nissan Italia, Bruno Mattucci, presso il Dipartimento di Ingegneria in via Vito Volterra. L'intervento di Bruno Mattucci si è focalizzato sulla mobilità del futuro, sempre più sostenibile, autonoma e connessa.Nissanè stata la prima casa automobilistica a livello globale a credere nei veicoli elettrici di massa ed è leader di mercato grazie a Leaf, l'auto 100% elettrica a zero emissioni più venduta al mondo, con oltre 350.000 unità a livello globale.



Nella visione di Nissan, il veicolo è sempre più 'intelligente' e in dialogo costante con il guidatore: dai sistemi di assistenza alla guida all'e-pedal (la tecnologia che consente di frenare e accelerare con un solo pedale), fino alla possibilità di scambiare energia direttamente con le reti domestiche e pubbliche attraverso le tecnologie 'Vehicle- to-Home' e 'Vehicle-to-Grid'.



Dopo la lectio di Bruno Mattucci, studenti e docenti dell'Ateneo hanno avuto la possibilità di effettuare un test drive di Nissan Leaf per fare esperienza in prima persona dell'innovazione, delle zero emissioni e del comfort di guida.