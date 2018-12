Il Natale arriva in auto, da UK cartoline di auguri d'autore

Nell'epoca dei messaggi d'auguri immateriali, inviati via Facebook, WhatsApp e Internet, arriva dall'Inghilterra l'idea per gli amanti dei motori di riscoprire il piacere di inviare cartoline postali natalizie a tema automobilistico. Proposti in vendita online dalla Motorgift, i biglietti che raffigurano splendide Aston Martin, Austin Healey, Jaguar, MG e Morris Minor tra paesaggi innevati e alberi addobbati, sono realizzati da artisti britannici, specializzati nella raffigurazione di soggetti su ruote. Si tratta, tra gli altri, di Kevin Walsh, Trevor Mitchell e Richard Wheatland, noti Oltremanica per la loro precisione nei dettagli e per la loro vena artistica.



Offerte in pacchetti da 10 cartoline, al prezzo di 9,99 sterline, al cambio 11,20 euro, le 'Christmas Motoring Cards' possono essere scelte anche singolarmente dal portfolio collezione, in questo caso, però, i prezzi possono arrivare anche a centinaia di sterline al pezzo. Per chi dovesse ordinare almeno due set 'standard' di biglietti d'auguri è prevista la sorpresa di un calendario da tavolo 2019 in omaggio, della dimensione A5, raffigurante naturalmente alcune fra le più belle auto inglesi d'epoca di sempre.