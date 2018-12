Benzina: Di Maio, su accise discutiamo in vista del Senato

"C'è tutto un pacchetto di emendamenti non entrati in legge Bilancio alla Camera e stiamo discutendo in vista del Senato". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, parlando del taglio delle accise sulla benzina nel corso di un forum con l'ANSA.

Codacons, governo ambiguo, passare da parole a fatti. Nel 2017 Stato ha incassato 26,7 miliardi, 445 euro a famiglia

In tema di accise "il Governo è ancora troppo ambiguo e i cittadini chiedono garanzie precise a Lega e M5S". Lo afferma il Codacons, commentando le dichiarazioni all'ANSA del ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, secondo cui un possibile taglio delle accise verrà discusso in Senato. "Su ogni litro di benzina - ricorda l'associazione dei consumatori - gli italiani pagano il 65% di tasse e siamo al primo posto in Europa per la tassazione sui carburanti, e per questo gli annunci non bastano più: occorre passare dalle parole ai fatti", visto che da "tutte le accise sui carburanti lo Stato nel 2017 ha incassato 26,7 miliardi, ossia 445 euro a famiglia".