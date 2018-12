Davide Locatelli, pianista rock, viaggia su Militem JIII

ROMA - Davide Locatelli, il giovane ed estroso pianista 'fuori dagli schemi' e sempre più popolare nel mondo dello star system musicale, ha scelto un modello Militem come auto personale per spostarsi durante le date dei suoi concerti. Il debutto in pubblico dell'accoppiata Militem - Locatelli, e in particolare del suv JIII su base Jeep Wrangler - è avvenuto con il lancio del singolo Numb per l'etichetta Sony Music, rivisitazione della celebre canzone dei Linkin Park, ideato per omaggiare il vocalist del celebre gruppo, Chester Bennington, scomparso nel 2017. Sulle fiancate del Militem JIII sono infatti riportati il titolo del singolo e la scritta 'in honor of Chester Bennington'.



Durante la prima serata a numero chiuso, Locatelli si è esibito dal vivo suonando in pubblico per la prima volta il nuovo pezzo ed ha presentato anche il nuovo video, in parte girato sott'acqua. Il precedente singolo era stato una rivisitazione di Pirati dei Caraibi, e il relativo video aveva invece come elemento principale il fuoco. Artista dal look poco classico, a differenza dei rigorosissimi studi che lo hanno visto entrare in Conservatorio già all'età di nove anni, dopo aver incominciato a suonare a quattro per diplomarsi a diciannove, Davide Locatelli celebra il connubio tra uno strumento nobile, come il pianoforte, e la musica rock. Non disdegna comunque di rivisitare opere di Mozart, con l'obiettivo di rendere la musica classica sempre più popolare, specie tra i giovani.



Militem JIII è la versione top di gamma della serie realizzata su base Wrangler, mantenendo telaio e longheroni del veicolo originale, con un radicale intervento sull'assetto e sulla componentistica, oltre a rivederne l'estetica. Vengono ridefiniti completamente anche gli interni utilizzando materiali pregiati. Il risultato - American tech with Italian style - è quello di avere un prodotto luxury premium, elegante, esclusivo con un look più glamour e deciso e un comportamento su strada evoluto, con omologazione diretta Militem. I parafanghi maggiorati, verniciati tono su tono, permettono di ospitare pneumatici da 35 x 12,5 pollici montati su cerchi in lega da 17 o 20 pollici di colore nero, con logo che spicca al centro. Il cofano Performance prevede apposite prese d'aria per un miglior raffreddamento del vano motore e un trattamento antiriflesso nero opaco. Previsto anche lo scarico Performance a doppio terminale. I maestri artigiani Militem si prendono cura degli interni, caratterizzati da nuovi sedili in pelle pregiata che presentano un inserto centrale lavorato a losanghe, con cuciture in tinta alla carrozzeria esterna, oltre ai loghi Militem posizionati sugli schienali e sulla maniglia di supporto al passeggero.



Completano l'opera lo stemma del brand ideato da Hermes Cavarzan presente sul battitacco di accesso alle portiere, il volante e le leve del cambio. Il luxury suv JIII può essere fornito con cinque o tre porte e tutte le versioni hanno la possibilità di diventare delle vere cabrio con l'accessorio Soft Top. Militem JIII è equipaggiato con motore 4 cilindri CRD (Common-Rail Diesel) 2.8 DOHC 16V, capace di 200 Cv a 3.600 giri/min e una coppia di 460 Nm a 1.600-2.600 giri/min (con cambio automatico a 5 rapporti).



In alternativa è disponibile con il V6 3.6 Pentastar a fasatura variabile delle valvole (VVT), dotato di sistema MDS per l'abbattimento di CO2 e la riduzione dei consumi; eroga 284 Cv e si può avere con cambio automatico o manuale a 6 marce.